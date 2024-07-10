مسلسل مفترق طرق الحلقة 25، عمر يواجه نجيب أبو الحسايب ويجبره على الوقوف في صفه

شهدت مسلسل مفترق طرق الحلقة 25 عدة مفاجآت، حيث تتودد خلالها ولاء إلى رامز وتطلب منه أن يأتي معها إلى الجيم لأنها تحتاجه في إحدى القضايا، وبالفعل يذهب معها وهناك يبدأ في مراقبة أحد المدربين بالجيم ونجح في إقناعه بأنه يريد منشطات ولقد وافق المدرب.

وحينما يتواصل رامز معه يسجل له اعتراف بأنه يتاجر في مسكن شديد وقوي هو ذاته الذي وجد في تحليل اللاعب شادي سمير بكمية كبيرة، واعترف المدرب بعد ضغط رامز أنه كان يمنح أحد أصدقاء اللاعب هذا المسكن.

وعلى جانب آخر تواصل أميرة رفضها أي محاولة من عمر للتقرب، كما أنها اكتشفت أن والدته هي التي كانت تبعث لها بباقات الزهور وطلبت منها التوقف لأنه لن يكون هناك أمل من كل ما تفعله.

وخلال جلسات متابعتهما لتفاصيل القضية يتقارب ولاء ورامز ويخبرها الأخير بأن منافسته مع أميرة غير عادلة بعدما علم بمعلومة أن أميرة هي حب يحيى منذ أيام الكلية، وتنصحه ولاء بالتوقف عن هذا الحديث وأن ينظر إلى أميرة باعتبارها منافسة مجتهدة وناجحة ليس إلا.

وينجح سيف في الحصول على ورق من معمل يتعامل معه نجيب أبو الحسايب يفيد بوجود عجز جنسي لديه، ويمنح الورقة إلى عمر، فيذهب إلى نجيب ويواجهه ويجبره على الوقوف في صفه وساومه كذلك على إيصال الأمانة الذي لديه وسط دهشة نجيب.

وتقابل منة حبيب هنا القديم وتعرض عليه صورها مع هنا وحبيبها الجديد، وتتفق معه على مساعدته فيما يريد مقابل مشاهد في فيلمه الجديد، ويوافق على ذلك.

تفاصيل مسلسل مفترق طرق الحلقة 24

دارت أحداث مسلسل مفترق طرق الحلقة 24 حول اعتذار دارين من أميرة بسبب حديثها معها حول علاقتها بيحيى، وتعود علاقتهما إلى وضعها الطبيعي بعدما زالت الخلافات، وعلى جانب آخر تأتي والدة اللاعب المتوفى إلى وتلوم دارين وأميرة على مساعدتهم للمستشفى وتحاول أميرة التحدث معها ولكن والدة اللاعب لا تستجيب.

وتسوء علاقة زينة بوالدتها خاصة بعدما انشغلت أميرة ولم تعاود الإتصال بابنتها التي كانت في مشكلة وفي حاجة إليها، كما تلمح زينة لأمر يحيى وتوصيله لأميرة ليلًا، بينما تقابل زينة صديقها خالد وتخبره أنها أخبرت والدها بكل شيء، وحينما أوضح لها سوء أحواله وعدته بمحاولة إيجاد حل لمساعدته، ويحاول عمر التحدث مع زياد ابنه عن منة بصورة غير مباشرة، واعترف له زياد ولكنه ليس مباشرة بأنه يحب منة، وطلب عمر منه أن يذهبا لزيارة منزل أسرتها، ولكن زينة تدخل عليهما الغرفة فيقرران التوقف عن الحديث في أمر منه.

ويكشف سيف لعمر أن عزت قد تم تحويل مبلغ مالي ضخم إلى حسابه قبل الوفاة، أي أنه من الممكن انتحاره يكون مقابل تأمين أسرته، ويشجع يحيي حبيبته أميرة على التحدث مع طليقة نجيب أبو الحسايب لمساعدة عمر ومن ثم إسراع عملية إتمام الطلاق، بينما تحاول ولاء العثور على أي دليل في صالح الطبيب في الجيم الذي اعتاد اللاعب الذهاب إليه.

وتكشف صديقة دارين لرامز سر علاقة يحيى وأميرة، بينما تنجح أميرة في إقناع طليقة نجيب بإخبارها معلومة قد تفيد قضية عمر وأخبرتها حقيقة أنها تفعل ذلك لتحصل على الطلاق، فتساعدها وتخبرها أنه عاجز جنسيًا وتدلها على معمل يؤكد معلومتها ومن الممكن استخدام هذه المعلومة لإخضاع نجيب وإجباره على الشهادة لصالح عمر، وتنتهي محادثة عمر وأميرة بطلبها الطلاق رغم رفضه، وتعود إلى غرفتها فتجد باقة الزهور على سريرها مثل كل يوم مرفقًا بكارت مكتوب به “بحبك.. عمر”.

أبطال مسلسل مفترق طرق

ويشارك في بطولة مسلسل مفترق طرق كل من هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم وإخراج أحمد خالد موسى.