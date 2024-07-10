الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

تنفيذ إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قنا

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات على البناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ لإزالة فورية  بناء  مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.


وجاء ذلك بحضور منال همام، رئيس مجلس قروى الشعانية حيث تم توجيه ضربة قاسية لمنفذي البناء المخالف للقانون، وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ 6  حالات إزالة فورية.


وقالت منال همام رئيس الوحدة القروية بالشعانية انه تم تنفيذ 6 حالات تعدٍّ على أرض أملاك الدولة بحوض مبارك البحرى زمام عزبة البوصة التابعة للوحدة المحلية لقرية الشعانية.

 

مخالفات في قنا

بإجمالي مساحة ١٠٥٠ متر بيانها كالآتى:
١- المخالفة الاولى  بمساحة قيراط سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع مترين تقريبا
٢_ والمخالفة الثانية  بمساحة قيراط سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع متر تقريبا
٣- والمخالفة الثالثة   على مساحة قيراط سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع متر ونصف تقريبا
٤- والمخالفة الرابعة  على مساحة قيراط سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع متر تقريبا
٥- والمخالفة الخامسة  على مساحة قيراط واحد سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع مترين تقريبا
٦- والمخالفة السادسة  على مساحة قيراط واحد سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بارتفاع متر.

تهاون ضد أي تعديات
وأكد “أنور”،  أنه  لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

 وشدد على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ تعليمات  الدكتور خالد عبد الحليم  محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية والتصدى بكل حزم لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي نجع حمادي عزبة البوصة

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