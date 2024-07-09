جلال عارف رئيسًا لمجلس أمناء مسابقة جوائز الصحافة المصرية خلفًا للعزبي

أعلن الكاتب الصحفي، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تسلم الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق رئاسة مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية.

جائزة نقابة الصحفيين التقديرية

وقال البلشي في كلمته باحتفالية جوائز الصحافة المصرية مساء اليوم إن محمد العزبي، صاحب تقديرية العام الماضي يسلم الآن راية مجلس أمناء الجائزة لصاحب تقديرية العام الحالي جلال عارف.

وقال البلشي: “كان اقتراحي، الذي أقره مجلس النقابة بالإجماع، لاستكمال حلم الكاتب الراحل محمود عوض صاحب فكرة عودة الجائزة، بعد غياب طويل منذ منتصف القرن الماضي، بتشكيل مجلس أمناء للجائزة من كبار الكتّاب يتم تجديد دماء جزء منه مع كل دور. وكان الهدف هو استعادة قوة الجائزة، لتتحرر من حسابات مجلس النقابة، وهى التجربة التي كانت بدايتها مع جائزة هذا العام، ونتمنى أن تدوم لنستعيد للجائزة قيمتها وعافيتها باعتبارها الأرفع والرائدة فى مصر والوطن العربي".

تاريخ جائزة الصحفيين التقديرية

وأضاف: "أقف فى حضرة اسمىّ محمود عوض وأحمد بهاء الدين اللذين قررا استعادة هذه الجائزة فى ظروف مثل ظروفنا كانت الصحافة تمر خلالها بأزمة عظيمة، مرورًا بكبار أساتذتنا ونقابئنا الأجلاء، الذين حموا روح هذه النقابة فى حضور قوى، وحماية دائمة لم تنقطع لجمعيتها العمومية صاحبة الفضل والسلطة العليا فى الدفاع عن المهنة، والذود عن حاضرها ومستقبلها، الذى يأتى خير تعبير عنها صاحب تقديرية العام الماضي الاستاذ محمد العزبي، والذى يسلم راية مجلس أمناء الجائزة لصاحب تقديرية العام الحالى هو الأستاذ جلال عارف".



المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

واستطرد البلشي: "أقف بينما يتجسد معنى نقابة الصحفيين، وعظمتها، وعظمة جمعيتها العمومية فى حضرة أكثر من 5 نقباء سابقين يضربون نموذجًا لديمقراطية نقابتنا وتداول السلطة داخلها، بينما يتجاورون ويتعاونون اليوم مع مجلسها الحالى من أجل رفعة المهنة، ويشكلون مجلس أمناء هذه الجائزة، واللجنة الاستشارية للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، الذى من المقرر أن ينعقد خلال شهر أكتوبر المقبل لنتشارك جميعًا فى الأفكار والعمل، والسعى من أجل الخروج من أزمة هذه المهنة، وأزمة أبنائها، وهى قادرة على نفض الغبار، والخروج لبراح الحرية، والقدرة على التعبير".

نقابة الصحفيين تكرم إبراهيم محلب

يذكر أن نقابة الصحفيين، كرمت مساء اليوم الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الأسبق، نظرًا لدوره الكبير في خدمة النقابة وتفاعله وتواصله المستمر مع الصحافة والصحفيين، وإسهاماته في إنجاز الواجهات الجانبية لمبنى النقابة في وقت قياسي وبأقل التكاليف.

تكريم جلال عارف

كما كرمت النقابة خلال حفل توزيع جوائز مسابقة جوائز الصحافة المصرية، المقام برعاية رئاسة الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، الكاتب الصحفي الكبير جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق لحصوله على جائزة النقابة التقديرية لعام ٢٠٢٤.



تكريم وائل الدحدوح



وكرمت النقابة أيضًا الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة بقطاع غزة، لحصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتسلمها عنه الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين.

وائل الدحدوح يتبرع بقيمة جائزته

وأعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، إن الزميل وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، والفائز بجائزة حرية الصحافة، ضمن مسابقة جوائز الصحافة المصرية تنازل عن قيمة جائزته لصالح علاج الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

كما طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، من حضور احتفالية توزيع جوائز مسابقة الصحافة المصرية، الوقفة دقيقة تحية تقدير وإجلال على شهداء الشعب الفلسطيني.

احتفالية مسابقة جوائز الصحافة المصرية

ونظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جوائز الصحافة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.



مسابقة جوائز الصحافة المصرية

وحضر الاحتفالية عدد من الكتاب الصحفيين، الوزراء والمسؤولين، وسلمت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جائزة فرع الصحافة البيئية خلال الحفل.