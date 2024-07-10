برعاية الخطيب وحسام حسن.. الشناوى خارج الأهلى نهاية الموسم.. تفاصيل تجديد محمد هانى والسولية مع القلعة الحمراء.. وشرط كولر لحسم مستقبل القندوسى

شهد النادى الأهلى العديد من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تصدر محمد الشناوى كابتن الفريق المشهد فى ظل تناثر أنباء بالجملة حول رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالى.



وقالت مصادر داخل الأهلى إن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لديه رغبة قوية فى الرحيل إلى الدورى السعودى نهاية الموسم الحالى.

وعلمت فيتو أن الشناوى تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من أجل الاستئذان منه فى الخروج من الباب الكبير والرحيل نهاية الموسم، خاصة أن العرض السعودى جيد جدا على الصعيد المالى.



الشناوى أبلغ الخطيب أيضًا أنه يرغب فى الرحيل من الباب الكبير وليس لديه مشكلة فى تمديد تعاقده موسمين اضافيين تقديرا منه لرحلته مع النادى.



الشناوى يتفاوض حاليا من أجل رفع راتبه السنوى مع أحد الأندية السعودية، وأيضًا يرغب فى حصول الأهلى على عرض مالى مميز من أجل إنعاش خزينة النادى قبل رحيله.



تألق مصطفى شوبير خلال إصابة الشناوى سبب قوى جدا دفع حارس الأهلى لمفاتحة الخطيب فى قرار الرحيل نهاية الموسم خاصة أنها فرصة جيدة.



تواصل الشناوى أيضًا مع حسام حسن المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى للحصول على رأيه فى الرحيل وأبلغه حسام حسن بأنه بالنسبة له هو رقم ١ فى ترتيب حراس مصر وأهم شيء بالنسبة له أن يشارك فى أى مكان يتواجد فيه.



من ناحية أخرى أبلغ مارسيل كولر إدارة النادى الأهلى أنه لن يحسم موقفه من عودة أحمد القندوسى إلا بنهاية الموسم الحالى، وأنه ما زال فى حاجة لمزيد من الوقت لاتخاذ القرار وفقًا لمعطيات الراحلين عن الفريق فى خط الوسط وأيضًا تحديد ملامح قائمة الأجانب.



القندوسى يرحب بالعودة إلى الأهلى ولكنه فى الوقت نفسه حال رفض كولر عودته يسعى للرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية وحال عدم وصول عرض أوروبى قوى فإن الأولوية بالنسبة له اللعب فى أحد الدوريات العربية.



كما يستعد الأهلى لإعلان تجديد عقد عمرو السولية ومحمد هانى لاعبى الفريق خلال أيام.



الأهلى أنهى اتفاقه مع محمد هانى على التجديد ٣ مواسم ويحصل اللاعب على راتب الفئة الأولى وتم الاتفاق على بقاء نسبة المشاركة فى العقد.



أما السولية سيتم تجديد عقده موسمين على أن يتم تفعيل الموسم الثانى بالاتفاق بين الطرفين مع وضع بند يتيح للاعب الاحتراف حال تلقيه عرضا من أحد الدوريات العربية.



كما قالت مصادر إن كولر لم يحسم موقفه النهائى من رحيل رضا سليم لاعب الأهلى نهاية الموسم الحالي، خاصة فى ظل مطالبة البعض برحيل اللاعب بسبب اهتزاز مستواه منذ عودته من الإصابة فى الكتف.



وأضافت: اللاعب المغربى سيكون تحت التقييم لنهاية الموسم وحال وصول عرض رسمى قوى ماليا للاعب لن يكون هناك تمسك كبير باللاعب خاصة مع تحركات النادى للتعاقد مع جناح أجنبى سوبر فى ميركاتو الصيف.



وقالت: نسب بقاء رضا سليم داخل صفوف الأهلى تبقى كبيرة، ولكنها ليست نهائية فى ظل متغيرات الميركاتو ووجود بعض الانقسامات داخل صناع الرأى بملف كرة القدم داخل الأهلي.



كما طلب كولر بتأجيل حسم موقفه من استمرار كهربا الموسم القادم إلا بعد التعاقد مع المهاجم الأجنبى الجديد.



ويمتلك كهربا عرضا سعوديا ويرى أن رحيله سيكون أمرا جيدا له وللنادى ماليا وفنيا.



واستقر مسئولو النادى الأهلى على إغلاق ملف مفاوضات البوركينى محمد كانوتى بسبب مغالاة اللاعب فى شروطه المالية.



وأبلغ الأهلى مارسيل كولر بصعوبة ضم اللاعب إدارة النادى الأهلى تحفظت أيضا على مستوى اللاعب الحالي، وتم إقناع كولر بالبحث عن مهاجم أجنبى آخر من أجل التعاقد معه.



جلسة كولر الأخيرة مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب قبل سفر الأخير للعلاج بالخارج شهدت مناقشة بعض الأسماء الأخرى لتدعيم هجوم الفريق فى ميركاتو الصيف بعد إغلاق ملف محمد كانوتي.