انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بمحافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب غرقا في ترعة الإبراهيمية وتحديدا عند كوبري الحواصلية بمركز المنيا.

قوات الإنقاذ النهري في المنيا

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "محمود.ر" 30 عاما غرقا بترعة الإبراهيمية.

مشرحة مستشفى المنيا العام

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.