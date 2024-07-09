طبيبة تحذر من إهمال شرب الماء في فصل الصيف لهذا السبب

نصحت الدكتورة جميلة نصر استاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية ضرورة الإكثار من شرب الماء في فصل الصيف ومع درجات الحرارة المرتفعة.



وقالت في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن قلة شرب الماء يسبب الشعور بالدوار والاغماء كما يصاب الجسم بطفح جلدي بسبب رغبة الجسم في التخلص من الحرارة الزائدة على الجسم على الجلد.

ونصحت كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الإكثار من شرب الماء لتجنب الإجهاد الحراري.

وقالت الدكتورة جميلة نصر استاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية أن الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب فقدان السوائل بالجسم بدرجة كبيرة ومعدل أسرع مما يسبب جفاف بالجسم وهبوط في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

وأوضحت الدكتورة جميلة نصر في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب الإجهاد الحراري ومن أعراضه الدوخة والغثيان والتشنجات والعرق الغزير والإرهاق مؤكدة ان انخفاض ضغط الدم بشدة يسبب نوبة قلبية.

وحذر أطباء من إهمال شرب الماء ونسيانه حيث أكد المعهد القومي للتغذية أهمية شرب الماء لصحة أعضاء الجسم ولا يجب إهماله لتجنب الشعور بالتعب والإجهاد.

وقال المعهد القومي للتغذية إنه في حالة العطش يمكن تناول الماء البارد وعدم اللجوء للمشروبات الغازية لأنها تحتوي على كمية عالية من السكريات التى تزيد من إحساس الجوع والعطش.

ووجدت الأبحاث أن شرب الكمية الموصى بها من الماء بانتظام يمكن أن يقدم فوائد، مثل تحسين التركيز والمزاج، وتخفيف الصداع، ودعم الشيخوخة الصحية، والمساعدة في ضبط الوزن، وتعزيز الأداء الرياضي.

كمية الماء التي يجب تناولها

تختلف كمية المياه التي يحتاج إليها جسم الإنسان حسب عمره، والمناخ الذي يعيش فيه، ومقدار النشاط البدني الذي يمارسه.

وتتراوح الكميات المقترحة بشكل عام من 2 إلى 2.7 لتر من السوائل يوميًا للنساء و2.5 إلى 3.7 لتر يوميًا للرجال.

ويمكن الحصول على الماء والترطيب من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الفواكه والخضروات.

أعراض الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يصيب الجسم بالجفاف، مما يعني أنه لا يحتوي على كمية السوائل التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح. يمكن أن تتراوح أعراض الجفاف من خفيفة إلى شديدة.

وتشمل أعراض الجفاف الشائعة والأخف الشعور بالعطش وجفاف الفم والصداع والتعب وقلة البول.

ويمكن أن تشمل الأعراض المعتدلة الدوخة، وجفاف الجلد، وتشنجات العضلات أو الضعف، وعدم التركيز.

قد تشمل أعراض الجفاف الأكثر خطورة الارتباك وسرعة ضربات القلب والتنفس السريع والعينين الغائرتين.

تتطلب أعراض الجفاف الشديدة رعاية طبية فورية، لأن الجفاف الشديد يمكن أن يؤدي إلى الصدمة وفي بعض الحالات فقدان الوعي.

وجهت وزارة الصحة نصائح لترطيب الجسم منها:

١-تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضراوات والفاكهة.

٢-الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء.

٣- ترطيب الجسم وترويته

وتشمل فوائد شرب الماء دون الإفراط فيه:

1- عدم تكون الجلطات بالجسم.

2- تدفق الدم لأعضاء الجسم.

3-منع تكون حصوات الكلي.

4-التخلص الجسم من السموم والأملاح.

5- تحسن من وظائف الكبد وأداء الأمعاء.

6-الحفاظ على البصر والسمع.

7- تحسن الذاكرة.

8- منع سقوط الشعر وتقوي الأظافر.

9- تأخر شيخوخة الجلد وتمنع جفافه وتشققه.