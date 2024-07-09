الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظ قنا يناقش الفرص الاستثمارية مع رئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات، وهو ما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد المصرى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بديوان عام المحافظة لتحديد الفرص الاستثمارية، وتنمية وتطوير المنطقة الإقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عادل سعيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من القيادات التنفيذية.

مخطط تطوير المنطقة المثلث الذهبى

حيث استعرض رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي  مخطط تطوير المنطقة، واستكمال الدراسات الخاصه بالمشروعات المشتركة، وتيسير عمل الهيئه، فضلا عن تفعيل دور اللجنه التنسيقية المشتركه للمثلث الذهبي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادي كبيت للخبره في إعداد دراسة عن المناطق التي تستوفي الشروط لادراجها كمنطقة استثمارية، خاصة أن مشروع المثلث الذهبي يقع بين مدن القصير وسفاجا وقنا.

ومن جانبه شدد محافظ قنا، علي أهمية العمل بالنهج التشاركى مع جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول إلى نتائج ومخرجات وترجمتها إلى خطط تنفيذية طموحه لسرعة تنمية المنطقة وإقامة المشروعات الاستثمارية، مما يعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة بمشروع المثلث الذهبى،  تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار بما يهيئ المناخ المناسب لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات إليها، وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير تسهم في توفير فرص عمل حقيقة لأبناء جنوب الصعيد، ومن ثم  تحقيق أهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى.

مشروع المثلث الذهبى بقنا

يذكر أن مشروع المثلث الذهبى يضم مناطق عمرانية وصناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، فضلا عن أن المنطقة غنية بالثروات التعدينية، مثل الذهب والبازلت والرمال البيضاء والحجر الجيري والصخور الفوسفاتية، بالإضافة إلى العديد من مقومات السياحة كالشواطئ البكر الممتدة علي سواحل البحر الأحمر، والمواقع الأثرية بجنوب صعيد مصر.

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