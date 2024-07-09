الجريدة الرسمية تنشر قرارات ربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 الصادر في 27 يونيو 2024، مجموعة من القرارات الخاصة موازنة عدد من المراكز والأجهزة بالدولة.

قانون رقم ۹۸ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ۹۹ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ۱۰۰ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

قانون رقم ۱۰۲ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ۱۰۳ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ١٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ١٠٥ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



قانون رقم ١٠٦ لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.