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اقتصاد

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

سيارات الجمارك، فيتو
سيارات الجمارك، فيتو

نفت مصلحة الجمارك المصرية، صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من أخبار مغلوطة تفيد بإصدار تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماما عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

وأكدت المصلحة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها من مصادر غير رسمية، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والمختصة فقط، وتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات.

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كما طالبت بتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تسبب البلبلة وتثير القلق بين المواطنين، وتدعو وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، والاستعانة بالمصادر الرسمية والمختصة للتحقق من صحة الأخبار.

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