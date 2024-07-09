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حوادث

غدا، محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام

حريق ستوديو الأهرام،
حريق ستوديو الأهرام، فيتو

تنظر محكمة جنح العمرانية، غدا الأربعاء، محاكمة 4 متهمين من مسئولي الكهرباء في قضية حريق ستوديو الأهرام.

 

جلسة محاكمة المتهمين فى حريق ستديو الأهرام

وفي الجلسة السابقة، طالب المدعى بالحق المدنى عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار  ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإضافة متهمين جدد.

 

وأحالت النيابة العامة 4 من المتهمين مخلى سبيلهم إلى المحاكمة، ووجهت لهم تهمة الإهمال.

 

إحالة المتهمين في حريق استديو الأهرام 


ووفق قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فإن المتهمين «ماهر.م»، و«محمد.م»، و«محمد.ف»، و«محمد.ج»، بتاريخ 16 مارس الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية في محافظة الجيزة تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم كلا من: محمد سيد، وعلى السيد، وسمير عبدالعال، وعبدالرحمن رمضان، ومحمد عصام، ومحمد عصام محمد، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم اتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة فأحدثوا إصابة المجني عليهم.

حريق ستوديو الأهرام، فيتو


كما أن المتهمين «الأول»، و«الثاني»، تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استوديو الأهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين- العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على إثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء، وأدت إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية داخل نطاق استوديو الأهرام فأدى إلى امتداد نيرانه إلى محتويات المكان ليشعلها.

ومن ثم امتد إلى عدة مبان سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة، وتسارعت فاتصلت نيرانها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني، وأحدثت ما بها من تلفيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق، وتسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة أسمائهم بتقرير محافظة الجيزة، والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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