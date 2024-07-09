رئيس جهاز حماية المستهلك: تشديد الرقابة على حلقات تداول السلع لخفض الأسعار

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يكثف حملاته الرقابية على الأسواق بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة.

انضباط الاسواق وانخفاض الأسعار

وأشار إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين على ضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

وأوضح أن مجلس الوزراء يُتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما ُيمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.