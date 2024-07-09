الثلاثاء 09 يوليو 2024
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إحالة سائق صدم مشجعتي النادي الأهلي للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ

مشجعتا النادي الأهلي
مشجعتا النادي الأهلي الفقيدتان، فيتو

أحالت نيابة العامرية بغرب الإسكندرية، المتهم "ف.ع.ح" سائق، إلى محكمة الجنح الجزئية لمحاكمته، في اتهامه بالقتل الخطأ، والتسبب في صدم مشجعتين من جماهير النادي الأهلي عقب المباراة التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري أمام إستاد برج العرب، مما أدى إلى وفاتهما.

وكان قد قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسكندرية حبس المتهم " ف.ع.ح" سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالقتل الخطأ، والتسبب في صدم مشجعتين من جماهير النادي الأهلي عقب المباراة التي جمعت الأهلي والاتحاد السكندري، مما أدى إلى وفاتهما.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس لفتاتين من مشجعي النادي الأهلي أثناء عبورهما الطريق أمام إستاد برج العرب وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العامرية ثان إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص دهس سيارة سيارة نقل جامبو قيادة "ف.ع.ح"  لكل من نورهان ناصر عبد المقصود، 20 سنة، ونرجس صلاح حسن، 20 سنة، أثناء عبورهما الطريق عقب المباراة المشار إليها وجرى نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة العامرية ثان، قد تمكن من إلقاء القبض على السائق وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة.

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