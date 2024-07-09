الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقه في الصف

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة، بتأجيل محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول، بسبب علاقة عاطفية بينه وبين زوجته أنهى على إثرها المتهم حياة شقيقه بالصف، لجلسة للدور الثاني من شهر سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات، عما إذا كانوا قاموا برؤية الجريمة من عدمه.

محاكمة سيدة وشقيق زوجها أنهت حياة زوجها بالصف

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين “أحمد. ص” و"بشاير. ع"، قتلا المجني عليه كامل صلاح راشد حسن شقيق الأول وزوج الثانية عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.

وأضاف أمر الإحالة: أعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قام بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات الجيزة الجيزة جنايات الصف

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصدر باتحاد الكرة عن تأجيل الدوري بسبب المنتخب الأولمبي: "كل شيء وارد"

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

المزيد
الجريدة الرسمية