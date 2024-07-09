تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقه في الصف
قضت محكمة جنايات الجيزة، بتأجيل محاكمة عامل وربة منزل لاتهامهما بإنهاء حياة شقيق الأول، بسبب علاقة عاطفية بينه وبين زوجته أنهى على إثرها المتهم حياة شقيقه بالصف، لجلسة للدور الثاني من شهر سبتمبر لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الإثبات، عما إذا كانوا قاموا برؤية الجريمة من عدمه.
محاكمة سيدة وشقيق زوجها أنهت حياة زوجها بالصف
وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 1771 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 1445 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين “أحمد. ص” و"بشاير. ع"، قتلا المجني عليه كامل صلاح راشد حسن شقيق الأول وزوج الثانية عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقد العزم المصمم على قتله.
وأضاف أمر الإحالة: أعدوا لذلك الغرض سم دسته له المتهمة الثانية، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء استتبعا ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قام بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
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