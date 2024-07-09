النيابة الإدارية تهدي رئيس مجلس الدولة الدرع التذكاري

قام المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بزيارة المستشار أحمد عَبّود رئيس مجلس الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبة الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة.

استقبالهم لفيف من المستشارين قيادات وأعضاء

ورافقه خلال الزيارة، وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشارة نادية محمود، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

حيث كان في استقبالهم لفيف من المستشارين قيادات وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وأعرب المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تقديره العميق لمجلس الدولة كجهة قضائية عريقة، تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات.

العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية

أكد العلاقات التاريخية وتكامل الأدوار بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية، متمنيًا التوفيق لسيادته في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.

وتقدم المستشار أحمد عَبّود - رئيس مجلس الدولة، بالتهنئة المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، متمنيا له بالتوفيق في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع، وأعرب عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة، ودورها المحوري في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد، مشيدًا بالعلاقات الوطيدة والممتدة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

قام المستشارعبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء المستشار أحمد عَبّود رئيس مجلس الدولة، درع النيابة الإدارية التذكاري.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير