وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن محافظة كفر الشيخ، اليوم

قال مصدر مسئول بشركة كهرباء كفر الشيخ، إنه وردت تعليمات منذ قليل للشبكة بوقف خطة تخفيف الأحمال اليوم عن جميع أنحاء المحافظة لحين إشعار آخر، حيث لن يتم فصل التيار الكهربائي اليوم عن مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

وتابع المصدر أن القرار وصل لهندسة كفر الشيخ بعدم فصل التيار الكهربائي، حيث كان من المقرر أن تبدأ عملية الفصل بدءًا من الثالثة عصر اليوم، حيث جرى إخطار العاملين بالمحولات الكهربائية بعدم تنفيذ خطة الفصل بدءا من اليوم، ولحين ورود تعليمات جديدة في هذا الشأن.



وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة، العمل بخطة تخفيف الأحمال والعودة لساعتين بدلا من 3 ساعات، بدءا من الأسبوع الماضي، وذلك طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأنه صرح إنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتم وقف قطع الكهرباء.