الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام

افتتح اليوم  الثلاثاء ' الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام عيادة التغذية العلاجية بمستشفى قنا العام والتي ستعمل يوم الثلاثاء من كل اسبوع تحت إشراف الدكتور محمود ناجح طبيب بشري أخصائي التغذية العلاجية وفريق من صيادلة التغذية العلاجية  د.رقية مصطفى، دكتورة سماح أحمد، دكتورة بسمة سنجاب، الدكتورةاية يحيي.

وأوضح الدكتور محمد الديب أن العيادة ستقدم الخدمات الطبية التالية: تغذية اضطرابات التخاطب والتواصل لدي الأطفال، تغذية مرضى السكر ( نوع أول - نوع ثاني ) وتغذية مرضى القلب - الكبد - الكلى - الأورام - الضغط وتغذية أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه وتغذية الأمراض الوراثية - أمراض التمثيل الغذائي وتغذية مرض السمنة والنحافة وتغذية الأمراض المناعية وحساسية الجلد وحساسية الطعام وتغذية مرض حساسية الألبان وحساسية القمح "السيلياك "و تغذية أطفال متلازمة داون ) وتغذية مرضى ما قبل وبعد العمليات الجراحية وتغذية الحوامل والمرضعات وتغذية ومتابعة أطفال قصر القامة والتقزم وتخطيط الأنظمة الغذائية المختلفة  وتغذية الرياضيين وتخطيط الأنظمة الغذائية المختلفة " الكيتو - الفودماب " وتغذية أطفال الشلل الدماغي - أمراض المخ والأعصاب ومتابعة أمراض سوء التغذية ونقص الوزن والنمو ومتابعة التغذية الأنبوبية والتغذية الوريدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد الديب قنا قنا العام مدير مستشفي قنا العام مستشفي قنا العام مستشفي قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية قيد الإنشاء

ضمن الموجة 23، إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية في قنا

إزالة ٦ حالات تعد علي أملاك الدولة في قنا

تحرير ٣٨ مخالفة تموينية متنوعة في محافظة قنا

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية