افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى قنا العام

افتتح اليوم الثلاثاء ' الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام عيادة التغذية العلاجية بمستشفى قنا العام والتي ستعمل يوم الثلاثاء من كل اسبوع تحت إشراف الدكتور محمود ناجح طبيب بشري أخصائي التغذية العلاجية وفريق من صيادلة التغذية العلاجية د.رقية مصطفى، دكتورة سماح أحمد، دكتورة بسمة سنجاب، الدكتورةاية يحيي.

وأوضح الدكتور محمد الديب أن العيادة ستقدم الخدمات الطبية التالية: تغذية اضطرابات التخاطب والتواصل لدي الأطفال، تغذية مرضى السكر ( نوع أول - نوع ثاني ) وتغذية مرضى القلب - الكبد - الكلى - الأورام - الضغط وتغذية أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه وتغذية الأمراض الوراثية - أمراض التمثيل الغذائي وتغذية مرض السمنة والنحافة وتغذية الأمراض المناعية وحساسية الجلد وحساسية الطعام وتغذية مرض حساسية الألبان وحساسية القمح "السيلياك "و تغذية أطفال متلازمة داون ) وتغذية مرضى ما قبل وبعد العمليات الجراحية وتغذية الحوامل والمرضعات وتغذية ومتابعة أطفال قصر القامة والتقزم وتخطيط الأنظمة الغذائية المختلفة وتغذية الرياضيين وتخطيط الأنظمة الغذائية المختلفة " الكيتو - الفودماب " وتغذية أطفال الشلل الدماغي - أمراض المخ والأعصاب ومتابعة أمراض سوء التغذية ونقص الوزن والنمو ومتابعة التغذية الأنبوبية والتغذية الوريدية.