عايزة أشتري شقة، اعترافات صادمة لأم خدرت طفلها لبيع أعضائه في بورسعيد

فجرت المتهمة "هويدا. ث.م" المتهمة في قضية محاولة بيع أعضاء ابنها في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور بمحافظة بورسعيد، بأنها كانت تنوي بيع كلية طفلها نظير مبلغ مالي كبير.

وقالت المتهمة البالغة من العمر 28 عاما، في التحقيقات التي جرت معها، إنها مطلقة منذ ثلاث سنوات ولديها طفلان، الأول يدعى سامى ٨ أعوام، والثانية طفلة تدعى ماسة ٩ سنوات.

سبب بيع أعضاء ابنها

واعترفت المتهمة في القضية السالف ذكرها، أنها لم تكن ترغب فى التخلص من ابنها، ولكنها بعد طلاقها كانت تعيش في شقة مفروشة بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، وكان طليقي يتكفل بسداد الإيجار، ولكنها أرادت أن تعيش فى شقة تمليك مع أولادها، لذلك فكرت في بيع كلى نجلها الصغير.

التواصل مع سماسرة بيع الكلى البشرية

واستكملت المتهمة "تواصلت مع صفحات "بيع الكلي في مصر"، وكنت أعرفها جيدا، لأن والدى كان مريض كلى، عرضت بيع كليتي من خلال إحدى الصفحات، وتناقشت مع ابنة خالتي أيضا لتبيع كليتها، وقلت لها أنا ها أشترى شقة تمليك، وأنتى تسددي كل ديونك، لكنها رفضت وقالت لي حرام نعمل كده".

سماسرة شراء الكلى يشترطون أطفال من 7 إلى 18 سنة

واعترفت المتهمة فى أقوالها أمام جهات التحقيق بأن الشخص الذى تواصل معها، وادعى أنه طبيب بالقصر العينى يدعى "خالد علي" من خلال الأكونت الخاص بصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت المتهمة: "كان يتواصل معى من مجموعة اكونتات مختلفة، وقال لى إنه لا يشترى كلي كبار السن، ولكن من سن ٧ إلى ١٨ سنة، ثم سألني هل عندك أولاد، قلت له أيوه، عندى بنت وولد، طلب صورهم، بالفعل قمت بتصويرهم، وارسلت له الصور، لكنه أخبرني بأنه سيتم الاتفاق على شراء كلى الولد فقط، ولو فيه أولاد تانى أبعت له صورهم، وبالفعل صورت " أحمد" ابن بنت خالتى، وهو فى عمر ابنى، وأرسلت له صورته.

تجارة الأعضاء البشرية على السوشيال ميديا

وتابعت المتهمة، بعدها طلب منى تصوير ابنى عاريا، وتصوير العضو الذكرى له، قمت بعمل ذلك وأرسلت الصور له، ثم طلب عينة دم ١٥ ملي، وعينة بول، وشراء سرنجات، وكالونه، ثم طلب أن أقوم بتنظيفه، وإعطائه مخدر، بشرط أن يقوم بشرب زجاجتين من المياه، ثم أقوم بالضغط على بطنه، فتنزل المياه من عضوه الذكري، وأقوم بعمل بث مباشر فى جميع الخطوات.

حقنة مخدر فى رقبة الطفل

واستكملت المتهمة فى اعترافاتها، وقالت كنت أقوم بعمل مسابقة بينه وبين شقيقته لشرب المياه، وقلت لهما:" اللى ها يشرب ازازتين الميه هجيب له حاجه حلوة " وبالفعل كان سامى يسرع فى شرب المياه كلها، وفى اليوم الذى فقد ابنى الوعى فيه طلب منى هذا الشخص أن أعطى ابنى برشامتين من المخدر حتى يغيب عن الوعى، وأقوم بسحب عينة الدم، وبالفعل أعطيته برشامه، والثانية وقفت فى زوره، اديته ميه علشان ينزلها، ولكنه قالى ما تخديش العينة الا لما يغيب عن الوعى تماما، وحوالى الساعة ١٢ بالليل طلب منى أن نعطيه حقنة مخدر فى رقبته، لكنى رفضت.

أم تخدر طفلها لبيع كليته في بورسعيد

واستكملت المتهمة اعترافاتها: "هو كان متفق معايا إنه هيبعت لى واحد ياخد منى العينات فقط مقابل مليون جنيه، وباقى الفلوس بعد ذلك، ولكنى فضلت أتصل به لم يرد على، وفى نفس الوقت ابنى فقد الوعى، وأنفاسه كانت بطيئة، فذهبت به إلى مستشفى آل سليمان، وأخبرتهم أنني أتناول نوع من البرشام، وابنى غفلن وتناول منه، خشيت أن أذهب به إلى أي مستشفى حكومي حتى لا يحررون لى محضر إهمال".

وتابعت المتهمة خلال التحقيقات: " بعد ذلك قمت بتصوير ابنى ونزلت صورته على صفحتى الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، وطلبت من الناس تدعى له، وكتبت يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، ثم قمت بمسح جميع الفيديوهات، والبث المباشر الذي كنت أتواصل به مع هذا الشخص".

واستكملت المتهمة في اعترافاتها "فوجئت فى اليوم التالى بالشرطة تطرق باب الشقة وألقت القبض على، وكان هذا فى نفس توقيت القبض على الشخص الذى كنت اتواصل معه، بسبب العثور على الفيديوهات، والمحادثات التى بيننا على الموبايل الخاص به".

العناية الإلهية تنقذ طفلا قبل بيع أعضائه



وكانت قد أنقذت العناية الإلهية، طفل بمحافظة بورسعيد، من نفس مصير فتى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية الذي عُثر على جثمانه أبريل الماضي بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته. ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة "هـ.ث.م.د" قبل تنفيذ جريمتها، حيث تبين من التحقيقات في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور.

حيث قامت المتهمة بالتواصل مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بشراء الأعضاء وطلب منها تصوير طفلها عاري تمامًا وإرسال فيديوهات وصور له، وأقنعها بإعطائه علاج معين لتجهيزه لسحب العينة، وطلب منها إعطاءه جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد للطفل استوجب نقله إلى مستشفى ال سليمان التخصصي ببورسعيد وهناك جرى غسل معدة له، وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر.

وعلى الفور قامت المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم في القليوبية والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

مصر مقيم فى الكويت يشارك في بيع الأعضاء

وكانت النيابة العامة المصرية قد كشفت في شهر أبريل الماضي تفاصيل تتعلق بالقضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بشأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وضبطه واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، فطلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختيار لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن تنقل الأعضاء المنتزعة عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضا.

وأضافت أن: "المتهم بعد أن نفذ ما طلب منه، كلفة " المصري المقيم في الكويت" تكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، لكن تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية".