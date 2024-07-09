محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية قيد الإنشاء

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، عددا من المشروعات الخدمية قيد الإنشاء بمدينة قنا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وأعمال التطوير بالمدينة في إطار اهتمام الدولة وتوجيه القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

مشروع مجمع المواقف بقنا

حيث تفقد محافظ قنا، تنفيذ أعمال مشروع مجمع المواقف والسوق الحضاري بمدينة قنا، ورافقه سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مشروع مجمع المواقف بمدينة قنا المقام علي مساحة 28000م، يضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بنجع حمادي، ودشنا، وموقف الاتوبيس، وموقف البحر الأحمر"، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ تندات، ومظلات لركوب المواطنين الميكروباصات، وتركيب كاميرات مراقبة، ووحدة خدمات للسيارات، ودورات للمياه، واستراحة للمواطنين، ومنطقة خدمات متكاملة، بحجم استثمارات بلغ 25 مليون جنيه.

برنامج التنمية المحلية

وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع الممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يعمل علي تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، مشيرًا إلى المشروع سيخدم ما يقرب من مليون و800 ألف مواطن بمحافظة قنا.

كما تفقد "عبدالحليم" السوق الحضاري والذي يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، ويضم 132 محال تجارى، فضلا عن كافتيريا ومبني إداري، ومسجد، وساحة انتظار سيارات، بحجم استثمارات بلغ 20 مليون جنيه، مُشيرًا إلى أن المشروع سوف يسهم في القضاء علي الأسواق العشوائية بالمدينة، ومن ثم الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، مشددا على سرعة الإنتهاء من المشروعات الخدمية، وأنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وقال محافظ قنا، إنه حريص على الحفاظ على التكامل الطبيعي بين مواقف النقل الجماعي وحركة البيع والتجارة، مع اهمية تنظيم ذلك من خلال أسواق حضارية بمختلف مدن المحافظة لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.