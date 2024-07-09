قبل أيام من بدء عرضه، تعرف على تفاصيل مسلسل "بنون" أحدث أعمال الفنان هاني عادل

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق عرض مسلسل بنون الذي يعد أحدث أعمال الفنان هاني عادل في عالم مسلسلات المنصات الرقمية.

تفاصيل مسلسل بنون

تدور أحداث مسلسل بنون، المستوحى من قصة حقيقية، حول شاب يتزوج من عائلة ثرية من فتاة بعد قصة حب طويلة، وبعد مدة من الزواج لا ينجب منها، ثم تمارس أسرته ضغوطًا كبيرة عليه ليتزوج من غيرها لأجل الإنجاب، لكنه يكتشف أن مشكلة عدم الإنجاب من جانبه هو وليست من زوجته، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من إخراج أسد فولادكار، وقصة أسامة حسام الدين، وتأليف رفيق القاضي، وسيناريو وحوار محمود محرم، ومن بطولة هاني عادل، وبسنت شوقي، محمود حجازي، يارا عزمي، رشا بن معاوية، مريم سعيد صالح.

ومن المقرر عرض مسلسل “بنون”على منصة “شوفها”، وقد نشرت المنصة عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام” برومو المسلسل، والذي سوف ينطلق عرضه يوم ١١ يوليو الجاري.