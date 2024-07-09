محافظ كفر الشيخ يتفقد نادي الإرادة والتحدي (صور)

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، نادي الإرادة والتحدي، بعاصمة المحافظة، حيث أطلع على التدريبات والأنشطة الرياضية المقدمة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة فى رياضات "الكرة الطائرة جلوس، تنس الطاولة"، بحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري لمحافظة كفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد ‏محمود صلاح الدين، نائب المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال التطوير الأخيرة بملعب الإكليرك بالنادى بعد الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه، ومشروعات الطرح الاستثماري بمركز انيرجي الرياضى بتكلفة استثمارية 7 مليون جنيه، تكلفها المستثمر.

أكد محافظ كفرالشيخ، على الإهتمام الكبير الذى توليه وزارة الشباب والرياضة، لأبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة والهمم، والعمل على مزيد من الدمج المجتمعي لهم، من خلال الأنشطة والبرامج المتنوعة التى تنفذها الوزارة خصيصًا لهم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم فى مقدمة الأولويات.