"المعلم المثقف"، انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة بأزهرية كفر الشيخ

انطلقت تصفيات المشروع الوطني للقراءة للمعلم المثقف، التي تقام على مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومتابعة الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي بالمنطقة.

من جانبه أوضح الدكتور تامر صالح، منسق المشروع بالمنطقة، أن التصفيات المقامة حاليًا تشمل المعلمين المشاركين في المشروع وعددهم ثلاثة متسابقين وهم كلً من عصام حشيش، أخصائي اجتماعي بإدارة سيدي سالم- هبة أحمد عبد الحميد، بمعهد كفر الشيخ النموذجي- محمد زيدان، معلم لغة انجليزية بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.

ويتولى تقييم الاختبارات للمتسابقين مجموعة متميزة من موجهي عموم وموجهي الإدارات بالمنطقة، علمًا بأنه سيتم تصعيد معلم مثقف واحد ليمثل منطقة كفر الشيخ الأزهرية بالتصفيات النهائية علي مستوى الجمهورية.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ؛ بأعضاء وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي ومنسقيها؛ والتى تستهدف تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في مرحلة التعليم الابتدائي بمنطقة كفر الشيخ، وذلك عقب انتهاء الجولة التفقدية الخاصة بمتابعة لجان امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتم الاطلاع فى هذا الاجتماع على ما تم من إجراءات وما تم تنفيذه من تعليمات بشأن تشكيل الوحدة، والأعمال المتعلقة بحصر التلاميذ الضعاف، والوقوف على مدى تطبيق الاختبار القبلي لمعرفة الواقع الفعلي لمستويات الطلاب، كما تمت متابعة إعداد جداول حصص النشاط الصيفي الخاص ببرنامج التحسين.

وطالب الدكتور أحمد الشرقاوي، أعضاء اللجنة بمواصلة الاستمرار فى هذه الأعمال بجدية عالية مع رصد كافة الملاحظات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف خطة التحسين المستهدفة، والاهتمام بتفعيل ثقافة الوعى لدى أولياء الأمور من أجل تنمية قدرات أبنائهم تحقيقا لرفع مستواهم التعليمي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برفع المستوى العلمي للطلاب والاهتمام بالمرحلة التمهيدية لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على حد سواء.

حضر الاجتماع الدكتور ياسر، الوكيل الشرعي للمنطقة ورئيس وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي بالمنطقة، والأستاذ حسام حماد، الوكيل الثقافي، والأستاذ أيمن ناصر، عضو الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، ومديرو مرحلتي التعليم الابتدائي ورياض الأطفال بالمنطقة.