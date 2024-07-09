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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يصل القاهرة اليوم بعد معسكر سلوفينيا

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، تعود بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد ختام معسكر الفريق في كرواتيا وسلوفينيا، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام منتخب سلوفينيا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في المعسكر كل من:

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

حراس المرمى: كريم هنداوي  - محمد علي - محمد عصام الطيار.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار وأحمد هشام سيسا.

الجناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام السيد دودو - عبد الرحمن فيصل.

الظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

صناع اللعب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - محمد طارق.

جدول مباريات منتخب كرة اليد في الأولمبياد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا  – الأرجنتين.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر × المجر - السبت 27 يوليو - 12 ظهرا

مصر × الدنمارك - الإثنين 29 يوليو - 3 عصرا

مصر × فرنسا - الأربعاء 31 يوليو - 8 مساء

مصر × النرويج - الجمعة 2 أغسطس - 10 مساء

مصر × الأرجنتين - الأحد 4 أغسطس - 12 ظهرا.

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