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إصابة سيدة بلدغة عقرب بقرية منشأة الدهب البحرية في المنيا

عقرب
عقرب

 أصيبت سيدة بلدغة عقرب بإحدى قرى محافظة المنيا، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة سيدة بلدغة عقرب بإحدى قرى المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة سيدة بلدغة عقرب بقرية منشأة الدهب البحرية التابعة إداريًا لمركز المنيا.

قرية منشأة الدهب البحرية بمحافظة المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "ز.ل" 28 عاما بلدغة عقرب، ومقيم في قرية منشأة الدهب البحرية.

قسم السموم بمستشفى صدر المنيا

 تم نقل المصابة إلى قسم السموم بمستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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