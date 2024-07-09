آخر تطورات ملف مصابي الزمالك

طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، من جهازه الطبي برئاسة محمد أسامة، إعداد تقرير شامل عن موقف لاعبيه المصابين، وموقفهم من المباريات المُقبلة.

ويواجد أكثر من لاعب مصاب في الفريق على رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد فتوح وسيف جعفر ومصطفى الزناري، بالإضافة إلى الثلاثي محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.

طلب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جهازه المعاون، إعداد تقرير فني عن فريق طلائع الجيش منافسه في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعمل حاليا أحمد مجدي على إعداد تقرير فني بنقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، بالإضافة إلى تجهيز بعض المباريات الأخيرة للفريق في مسابقة الدوري، لتقديمها للمدير الفني من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يطلب جوميز من اللاعبين بغلق صفحة مباراة الإسماعيلي والتركيز في مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش وشرح البرنامج التدريبي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 69، بينما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 77 و82.

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم مدافعين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وجاء طلب جوميز ضم مدافعين لصفوف الفريق بعد رحيل محمود علاء وياسر حمد عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

جوميز يطلب ضم مدافعين

ورشحت إدارة الزمالك عددا من المدافعين على جوميز ليستقر على اختيار اثنين وهما عمرو الجزار مدافع غزل المحلة وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا.

وتسعى إدارة الزمالك حسم التعاقد مع الثنائي الجزار وبيكهام خلال الفترة المقبلة.