الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية وتنفيذ شبكة كهرباء "سكن لكل المصريين" بـ15 مايو

شقق الاسكان
شقق الاسكان

تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أعمال تمهيد بعض الطرق والبدء فى أعمال الطبقة الأسفلتية وأعمال تنسيق الموقع ضمن مشروع رفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وفق خطة شاملة لجهاز المدينة للنهوض بكافة الطرق على مستوى جميع المراحل.

وأشار رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إلى أن هذه الأعمال يتم تنفيذها لتوفير بيئة آمنة وملائمة للمستثمرين وكافة العاملين بالمنطقة، من خلال تحسين جودة الطرق بالمنطقة الصناعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات داخل المدينة، مؤكدًا أنه يتم تكثيف الأعمال بجميع المشروعات الجارية بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء منطقة الزهراء بعدد ٢٠٣ عمارات ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل ".

وأوضح رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ شبكة الجهد المنخفض لتغذية صناديق التوزيع، لافتًا إلى أن شبكة الجهد المنخفض هى الشبكة المسئولة عن توصيل الكهرباء من غرف المحولات إلى صناديق التوزيع، ليتم توزيع الكهرباء إلى الوحدات الفردية داخل المباني.

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