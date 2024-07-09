نور الهدى.. أسرار مثيرة في حياة أم كلثوم لبنان.. حققت شهرة طاغية بالغناء والتمثيل داخل مصر.. وحكم قراقوش أعادها إلى بلادها

نور الهدى، ممثلة ومغنية من الزمن الجميل، صاحبة إطلالة وأداء غنائي وتمثيلي مميز، أغانيها من الطرب الأصيل، تميزت بغناء الموشحات، أعجب عبد الوهاب بصوتها وهى طفلة، وأطلق عليها الفنان الراحل يوسف وهبي اسم نور الهدى، كونت دويتو فنى مع فريد الأطرش، ولقبت في بدايتها الفنية بـ أم كلثوم لبنان، وتوفيت فى مثل هذا اليوم عام 1998.

ولدت الفنانة نور الهدى عام 1924، بمدينة مرسين في تركيا، وهي تحمل الجنسية اللبنانية، ساعدتها والدتها كثيرًا في دخول عالم الفن ودعم موهبتها، عندما اكتشفت صوتها الجميل، وكانت تغني في المدرسة وفي الحفلات الخاصة، وجاءتها الفرصة الذهبية عندما قابلت يوسف وهبي أثناء جولة فنية له في الشام عام 1942.

إعجاب عبد الوهاب بصوتها وهى طفلة صغيرة

جاء دخول نور الهدى المجال الفنى بالصدفة، فأثناء زيارة أسرتها إلى لبنان، تصادف وجود الموسيقار محمد عبدالوهاب، الذي أثنى على الصغيرة التي استمع إليها وهى تنشد قصيدة "يا جارة الوادي" لأمير الشعراء أحمد شوقي، ولما كبرت الطفلة وقفت أمام موسيقار الأجيال ليلحن لها في فيلم لست ملاكًا عام 1949، بل وتشاركا سويًا في دويتو غنائي من كلمات الشاعر حسين السيد في "شبكوني ونسيوني قوام، وفاتوني ولا حتى سلام، يا خسارة عِشرة الأيام" .

نور الهدى فى احد ادوارها



وكانت البداية الفنية لـ ألكسندرا " ــ نور الهدى فيما بعد ــ من خلال يوسف بك وهبي، الذي آمن بموهبتها، لتبدأ علاقتها بالغناء كهاوية فكانت لا تعرف شيئًا عن الموسيقى أو القراءة والكتابة ورفض والدها غناءها إلا أن والدتها ذهبت بها فى غيبة والدها إلى الملحن نقولا المنى راغبين فى رأيه فى صوتها، فنصحهم بالانتظار عليها حتى تكبر وينضج صوتها وكذلك نصحها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

أربعة أفلام مع محمد فوزى

ونجحت نور الهدى، في تكوين ثنائي ناجح مع الموسيقار محمد فوزي، من خلال تقديم نحو 4 أفلام، بدأتها بفيلم مجد ودموع عام 1946، وقبلني يا أبي عام 1947، ونرجس عام 1948، وغرام راقصة عام 1950، وقدما سويًا عددًا من الأغنيات، منها "هغني، أنا مش حلوة، عايز أقولك، أوبريت ألف ليلة وليلة".

ثنائيات السينما فريد الاطرش ونور الهدى

وفى عام 1951، قدمت نور الهدى، فيلم شباك حبيبي، مع أنور وجدي، والمطرب عبد العزيز محمود، وقدمت من خلاله عددا من الأغنيات، منها ما يحمل اسم الفيلم نفسه: شباك حبيبي، إن جيت للحق أنا زعلانة، واخدة على خاطري وغضبانة، ده أنا قلب وروح، أنا إنسانة"، كلمات غنتها نور الهدى أمام الموسيقار فريد الأطرش، الذي قدمت معه عام 1952، فيلمي عايزة اتجوز، وماتقولش لحد، وقدمت معه ومن خلاله أشهر أغنياتها مثل "يا ساعة بالوقت اجري، ماتقولش لحد، مالكش حق، وأوبريت قمر الزمن".

أعادت غناء يا جارة الوادى



ومن أشهر القصائد والموشحات التي نجحت نور الهدى في تأديتها، "ياجارة الوادي، تباركت يارب من خالق، يارب سبح بحمدك كل شيء، لما بدا يتثنى، هل هلال العيد"، ومن أفلامها "الأنسة بوسة، أميرة الأحلام، حياة حائرة، الشرف غالي، المستقبل المجهول".

25 فيلما فقط



وبالرغم من تألق نورالهدى فنيًا، إلا أن مشوارها كان قصيرًا لم يسفر إلا عن ما يقرب من 25 فيلمًا فقط، بعد أن قررت العودة إلى لبنان بعد آخر أفلامها حكم قراقوش عام 1953 أمام زكي رستم، حيث حاصرتها الضرائب، ولم تساندها نقابة الموسيقيين وقتها بل قررت منعها من الغناء في الحفلات، وأن يقتصر غناؤها في السينما فقط، الأمر الذي شكّل عبئًا عليها، ورغم شهرتها إلا أنها لم تحقق ذات النجاح على أرض لبنان، وقدمت أعمالًا لم تحقق أية أرباح من ورائها، لتنزوي بعيدًا، حتى رحيلها في مثل هذا اليوم 9 يوليو من عام 1998.

نور الهدى



توقفت نور الهدى عن الغناء فى السينما المصرية بعد أن غنى عبد الوهاب أغنيتها "شبكونى ونسيونى قوام "، وتسبب ذلك فى تراجع الملحنين عن تقديم الأغنيات لها إلا من بعض ألحان رياض السنباطى وفريد الأطرش الذى شجعها بشدة على التمثيل والغناء، أما عبد الوهاب فقد تراجع عن التلحين لها نهائيا.



تعرضت نور الهدى إلى مضايقات كثيرة فى الإقامة وتصاريح الدخول والخروج من مصر لدرجة أنها أرسلت خطابا إلى الرئيس جمال عبد الناصر عبر مجلة الشبكة عام 1956 تقول فيه إن الاجراءات التى تتخذها الرقابة فى مصر ضد الفنانين السوريين واللبنانيين تتنافى مع روح الثورة التى كان أسس قيامها تقوية العلاقات الطبيعية بين مصر والدول العربية مستنكرة ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية على دخول مصر بينما لا يفرض فى لبنان ذلك.



أسباب اعتزال نور الهدى

الكثير من الأقاويل ترددت حول أسباب اعتزال نور الهدى للفن والعودة لبلادها، ومنها أن الغيرة الفنية كانت أحد أسباب قرارها باعتزال الفن، فقيل إنه بسبب تألقها وتوهجها الفني في فترة قصيرة من قدومها لمصر تولدت الغيرة بينها وبين كل من أم كلثوم، ليلي مراد، ورجاء عبده، وبعد ظهور صباح اللبنانية أيضا كان من الصعوبة عودة نور الهدى للغناء.

المطربة والممثلة نور الهدى

تقول نور الهدى: "حوربت كثيرا وكانت نقطة ضعفى تجديد إقامتى بمصر، كانوا دائما في وزارة الشئون يرفضون، فأضطر إلى الاستعانة بفلان باشا أو علان باشا حتى يجدد لى الإقامة، وأتذكر مرة أنى ذهبت إلى مصطفى النحاس باشا الذي رفع سماعة التليفون وجدد لى الإقامة وأنا جالسة في مكتبه".

منعت تماما من دخول مصر