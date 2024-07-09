الثلاثاء 09 يوليو 2024
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سياسة

القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت (صور)

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

 استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان.

عمق العلاقات بين مصر والكويت 

 في بداية اللقاء رحبت رئيسة المجلس بالوفد الكويتي وأكدت على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وأن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يساهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.

 

دور قومي حقوق الإنسان دوليًا 

 واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

الهيكل التنظيمي لقومي حقوق الإنسان 

وأوضح السفير كارم للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقًا لقانون إنشاءه.

أنشطة قومي حقوق الإنسان 

فيما قام عدد من أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات باستعراض أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقًا لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلي التعاون مع المجلس بما يساهم في دعم القدرات المؤسستين، وتم توجيه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، وقد أتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة. وفي نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.

 

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قومي حقوق الإنسان يستقبل وفد الديوان الوطني الكويتي أعضاء قومي حقوق الإنسان آليات حقوق الإنسان

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