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سياسة

فريدة الشوباشي: "الحوار" السبيل الوحيد لتحقيق التمكين السياسي

فريدة الشوباشى،فيتو
فريدة الشوباشى،فيتو

أكدت الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشى، أن اختيار الوزير محمود فوزى وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يمثل خطوة هامة نحو التمكين السياسي وفتح المجال العام، نظرًا لخبرته الواسعة بمخرجات الحوار الوطني وفهمه الشامل للمطالب الشعبية. 

وأشارت فريدة الشوباشى إلى أن تقديم هذا الأمر للحكومة يمثل خطوة قابلة للبناء في المستقبل.

وفي تصريح لـ"الفيتو"، أكدت الشوباشى أن المرحلة الحالية تشهد تعبيرًا حرًا وواضحًا من المواطن عن مشكلاته ورؤاه دون قيود أو محاذير، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أن الأولويات تتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة ارتفاع الأسعار الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بسبب استغلال التجار وغياب الرقابة.

وفي سياق التمكين السياسي، أكدت الشوباشى أن التمكين لا يتحقق بالتصريحات فقط، بل بالحوار والمناقشة، مشيرة إلى أن مخرجات الحوار الوطني شملت خطوات لتعزيز الديمقراطية وتفعيل دور الأحزاب والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ودعت إلى وضع آليات لتنفيذ تلك المخرجات وفق خطط زمنية محددة.

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