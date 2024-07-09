الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه شهدت  البورصات الخليجية استهلاله خضراء لكافه مؤشرات أسواق مجلس التعاون الخليجي مع حاله من الترقب لاجتماع الفيدرالي الامريكي بشان اسعار الفائدة، والتي من المتوقع ان يميل للتثبيت للحفاظ علي قوه الدولار وجاذبيه سندات الخزانه الامريكيه في ظل احتدام المنافسه بين بايدن وترامب علي فترة رئيسيه قادمه. 


ففي المملكه العربيه السعوديه


ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبه 0.26%وهي تقدر ب 31نقطه ليصل لمستوي 11748نقطة وسط قيم تداول تصلي الي 9مليار ريال بنهايه جلسه التداول. 


وفي الامارات 


تواجدت مؤشرات الاسواق في المنطقه الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.11%وهي تقدر ب 4نقاط ليصل الي 4085 نقطة. 


كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.04% وهي تقدر ب 4نقاط ليصل الي 9136نقطة
وسط قيم تداول تصل الي مليار و250مليون دولار بنهايه جلسه التداول. 


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.24% وهي تقدر ب 14نقطة ليصل الي 5730 نقطة
وسط قيم تداول تصل الي 30مليون دينار بنهايه جلسه التداول. 


وقد تلجأ بعض مركزيات بنوك الخليج لخفض اسعار الفائدة علي الرغم من تثبيت الفيدرالي لاسعار الفائدة، رغبة منها في زيادة حركه الاقراض وزياده الاستثمارات. 

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تعرف على أداء البورصات الخليجية بتداولات منتصف الأسبوع

 

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