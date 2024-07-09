الثلاثاء 09 يوليو 2024
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دين ودنيا

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

الدكتور رمضان البيه،
الدكتور رمضان البيه، فيتو

يواصل الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور رمضان البيه تقديم حلقات برنامج "دين حياة"، حيث يتحدث في حلقة اليوم عن أهل الاستقامة والفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصة أهل الإيمان. 

وقال البيه: إن “البرنامج يدور حول التذكير بـ منهج الإسلام وهدي سيد الأنام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة وأننا نعيش في زمن الغفلة وابتعاد الكثير من المسلمين عن منهج الإسلام وهدي سيد الأنام، بجانب التعريف بالمفهوم الصحيح لتجديد الخطاب الديني، في ظل وجود المغالطات الكثيرة من أدعياء العلم حول تجديد الخطاب الديني”.

وأوضح "البيه" أن الهدف الثالث للبرنامج هو إظهار بيان من له حق الإفتاء، حيث أصبحت الفتوى متاحة أمام الجميع من غير علم أو تخصص، وأن الهدف الرابع هو تصحيح المفاهيم المغرضة التي هدفها محاربة الإسلام والتى تعمل على إنكار السنة النبوية المطهرة وإنكار القرآن الكريم.

أهداف برنامج دين حياة 

وعن الهدف الخامس لبرنامج "دين حياة" قال "البيه" إنه سيكون شرح ما يتعلق بصحة العقائد والعبادات والمعاملات في الإسلام، كما سيتم الرد على أتباع الفئة المسماة بالـ القرآنيين الذين ينكرون السنة النبوية المطهرة.

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برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المحكم والمتشابه بالقرآن الكريم (فيديو)

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الدكتور رمضان البيه برنامج دين حياة أهداف برنامج دين حياة رمضان البيه

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