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سياسة

بحضور الوزراء الجدد، لجنة دراسة بيان الحكومة تبدأ اجتماعاتها غدا

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أولى اجتماعاتها غدا الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس.

 

يأتى ذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برنامج الحكومة إلي تلك اللجنة التى تم تشكيلها أمس بقرار من مجلس النواب.

اجتماع بحضور عدد من الوزراء الجدد

وأكد المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، أن اللجنة الخاصة ستعقد أول اجتماع بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

وقال: اللجنة الخاصة في حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار رئيس مجلس النواب بتشكيلها، مشيرًا أن اللجنة الخاصة تضم نحو ٤٢ نائبًا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 

ووجه رئيس اللجنة الخاصة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف وفق قائمة أولويات المرحلة المقبلة في مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، ورفع العبء عن المواطن المصري وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وضرورة التطوير الشامل في الأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التحديات.

دراسة برنامج الحكومة

وأكد رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، الحرص على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلًا عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

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