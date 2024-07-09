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رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد سير العمل بمأخذ محطة مياه الشرب ببرقاش

مروة حسين رئيس جهاز
مروة حسين رئيس جهاز الشيخ زايد، فيتو

قامت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بجولة تفقدية لمأخذ محطة مياه الشرب بمنطقة برقاش، لمتابعة سير العمل بالمأخذ، يرافقها المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لمنظومة مياه الشرب ورفع كفاءتها لاستمرارية ضخ المياه للمواطنين بالمدن الجديدة بجودة عالية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

سير العمل بمأخذ المياه والروافع

وتابعت المهندسة مروة حسين في جولتها سير العمل بمأخذ المياه والروافع، وعنابر الطلمبات للتحقق من استمرارية الضخ وكفاءة تشغيل الطلمبات بأقصى طاقة ممكنة، لتوفير أكبر كميات مياه لتغطية احتياجات المواطنين.
كما تم المرور على مسار الخط قطر ٢٢٠٠ مم المقترح تنفيذه لتدعيم خطوط المياه الناقلة من المأخذ على  الرياح البحيرى وحتى الرافع الأوسط بطول حوالى ٥ كم.
ووجهت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، فريق عمل التشغيل لضرورة المتابعة المستمرة وعمل الصيانة الوقائية اللازمة بصفة دورية لضمان استمرارية واستقرار ضخ المياه.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان المهندس شريف الشربينى جهاز مدينة الشيخ زايد المهندسة مروة حسين أمين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد

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