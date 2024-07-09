قرار من النيابة للاستدلال على هوية شاب دهسه قطار بالعياط

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب في العقد الثالث من عمره تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد في قرية الدناوية التابعة لمركز العياط.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وطلبت النيابة فحص بلاغات التغيب بمحيط الحادث للتوصل إلى هوية الشاب واستدعاء أسرته.

مصرع شاب دهسه قطار بالعياط

كان تلقى مركز شرطة العياط، بلاغًا يفيد بوفاة شخص نتيجة حادث قطار في قرية الدناوية.

وبالانتقال تبين أن القطار اصطدم بشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، مما أدى إلى وفاته نتيجة تهشم بأعلى الرأس.

وأكدت التحقيقات أن حركة القطارات لم تتأثر واستمرت بدون توقف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.