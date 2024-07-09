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رياضة

جلسة بين جوميز ولاعبي الزمالك، اعرف السبب

جوزيه جوميز، فيتو
جوزيه جوميز، فيتو

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم جلسة مع اللاعبين.

ومن المنتظر أن يطلب جوميز من اللاعبين غلق صفحة مباراة الإسماعيلي والتركيز في مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش وشرح البرنامج التدريبي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 69، بينما سجل عبد الله السعيد هدفي الزمالك من ضربتي جزاء في الدقيقتين 77 و82.

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم مدافعين خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 

وجاء طلب جوميز ضم مدافعين لصفوف الفريق بعد رحيل محمود علاء وياسر حمد عن صفوف الفريق بشكل رسمي. 

جوميز يطلب ضم مدافعين 

ورشحت إدارة الزمالك عددا من المدافعين لجوميز ليستقر على اختيار اثنين وهما عمرو الجزار مدافع غزل المحلة وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا. 

وتسعى إدارة الزمالك لحسم التعاقد مع الثنائي الجزار وبيكهام خلال الفترة المقبلة. 

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