أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

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الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتفاقا تم مع التونسي علي معلول بشأن تجديد تعاقده الذي انتهي يوم ٣٠ يونيو الماضي بشكل رسمي.



وينتظر الأهلي التوقيت المناسب لإعلان تجديد عقد معلول مع الفريق، والذي سيكون لمدة موسمين.



إدارة الأهلي ستقوم أيضا بتقديم معلول من جديد في فيديو خاص بتجديد تعاقده، وجار العمل على هذا الأمر حاليا.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة كلا من بيرسي تاو ومحمود كهربا إلى قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز الجمعة القادم.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى الآن، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الفريق السماوي برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.