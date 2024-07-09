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رياضة

تعديلات في تشكيل الأهلي المنتظر أمام بيراميدز

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي

الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي اجراء بعض التعديلات علي تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز الجمعة القادم حيث يعود محمد الشناوي للتواجد أساسيا علي حساب مصطفي شوبير.

 كما يدرس كولر الدفع بعمر كمال عبد الواحد أساسيا بجانب إمكانية عودة رامي ربيعة لخط الدفاع. 

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وكان الأهلي حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز

 

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن خاض 23 مباراة فقط حتى ألان، ويواصل مطاردة بيراميدز على صدارة المسابقة، حيث يتصدر الأخير برصيد 68 نقطة من 27 مباراة.

 

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