حسين صدقي، مصلح اجتماعي تبنى السينما النظيفة وهذا موقف الأزهر عن حلمه بتجسيد "النبي يوسف"

حسين صدقي، وصفه الشيخ محمود شلتوت برجل الفضيلة والأخلاق الذي يوجه الناس عن طريق السينما إلى الأخلاق الحميدة التي تتفق مع الدين، وكان مشواره الفني باحثًا عن السينما النظيفة، ومن هنا كانت جميع الأفلام التي قدمها الفنان حسين صدقي تحتوي على قيم ومفاهيم أخلاقية إصلاحية فسمي بالمصلح الاجتماعي، ولد في مثل هذا اليوم عام 1917.



سجن حسين صدقي نفسه في الأدوار المثالية الوقورة من منطلق إيمانه بأن السينما أداة للتوعية والتثقيف، لذلك كان حريصًا على أن يظهر في كل أدواره في صورة الشباب الطيب أو الزوج الصالح أو الفقير المكافح أو العامل المجتهد، من أشهر أفلامه “العزيمة” مع فاطمة رشدي الفيلم رقم واحد في قائمة افضل 100 فيلم فى السينما.

إنتاج 27 فيلما أشهرها “العامل”

لم يكتفِ "صدقي" بدور الممثل فقط وإنما أسس شركة مصر الحديثة عام 1942، وقدمت الشركة 27 فيلمًا تقريبًا تناقش فيها قضايا المواطن المصري، وكانت باكورة إنتاجها فيلم "العامل" الذي أخرجه أحمد كامل مرسي، وبسبب هذا الفيلم دخل في صراع من النظام الملكي الذي قرر منعه لأن الفيلم سيؤدي إلى ثورة للعمال، لكن بعد تدخل بعض قيادات الأحزاب شاهد "عبد الحميد باشا عبد الحق" وزير الشؤون الاجتماعية الفيلم وأمر بعرضه لما فيه من مصلحة للعمل والعمال، بعد حذف جزء كبير منه.

ليلى مراد وحسين صدقي في شاطئ الغرام، فيتو



أيضًا قدم حسين صدقي فيلم "يسقط الاستعمار" الذي دار حول معركة المصريين مع الإنجليز في منطقة القناة عام 1951 وكيف استبسل الفدائيون في الدفاع، وقد رفض الملك فاروق عرض هذا الفيلم ولم يعرض إلا بعد قيام الثورة وخلع الملك.

البيت السعيد مع الأبرياء

وفي فيلم "معركة الحياة" قدم حسين صدقي قضية الصراع بين الخير والشر، وفي "البيت السعيد" ينظم العلاقة داخل الأسرة الواحدة، وفي فيلم الأبرياء عالج قضية الطفولة المشردة، وتناول قضية أطفال الشوارع، ودعا إلى الاهتمام بهم في فيلم "الأبرياء" وتناول في فيلمه "الجيل الجديد" قضية البطالة التي انتشرت بين خريجي المدارس والجامعات، وعالج مشكلة إهمال الآباء للأبناء ودفعهم إلى الجريمة في فيلم "البيت السعيد".

حسين صدقي وحسين فوزي في أحد أفلامه

وفي فيلم "الشيخ حسن " ينظم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر بعد واقعة زواج الأميرة فتحية شقيقة الملك فاروق من موظف بعيد عن ديانتها ومكانتها الاجتماعية الزواج الذي قاومه الملك فاروق وكاد يتسبب فىي فتنة طائفية.



يعتبر فيلم «خالد بن الوليد»، الاستثناء الوحيد بين أفلام حسين صدقي، الذي لم يتبرأ منه، فقد أنتجه عام 1958، حول سيرة سيف الله المسلول، منذ أن كان مشركًا ـ ومحاربته للدعوة الإسلامية، حتى وإسلامه بعد عمرة القضاء ـ ثم قتاله للمرتدين، ودفاعه الدائم عن الإسلام، حتى وفاته، وقد ساعده السادات أثناء إنتاجه فيلم "خالد بن الوليد"، حيث استعان بالخيول وطائرات الهليكوبتر من الجيش، فضلًا عن عدد هائل من الجنود الذين عملوا كمجاميع، واستمر تصوير الفيلم ثلاث سنوات من عام 1958 الى عام 1961 بمنطقة أبو رواش التي صمم لها ديكورًا كاملًا لتشبه مدينة مكة، ويعد هذا الفيلم من أضخم ما أنتجته السينما في تلك الفترة، فقد تم تصويره بالألوان الطبيعية وحشد له مجموعة من أشهر الفنانين.

الفنان متعدد المواهب حسين صدقي

ولإعجابه بشخصية خالد بن الوليد كصحابي وقائد مسلم أوصى حسين صدقى بحرق كل أفلامه في السينما ما عدا هذا الفيلم.



تمنى صدقي أن يقدم قصة الزعيم مصطفى كامل، لكن الرقابة طلبت حذف حادثة دنشواي وبعض المشاهد التي تعتبر عصب الفيلم، فرفض، وكان فيلم "سيدنا يوسف" استمرارًا لسلسلة أحلامه السينمائية التى لم تر النور، فبعد أن أخذ موافقة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ المراغي على الفكرة فوجئ برفض الرقابة، ورحل وهو يفكر فى فيلم عمر بن الخطاب.

النهاية مع فيلم سهم الله

آخر فيلم من انتاج "حسين صدقى" هو فيلم "سهم الله"، حيث توفي الفنان الكبير قبل أن ينتهي من عمل المونتاج له، وكان قد عانى خلال هذا العمل من الإجهاد الشديد، خاصة أنه لم ينل أي قسط من الراحة بعد رحلة المرض التى عانى منها، ونصحه الطبيب بالراحة لكنه ظل يعمل، وهذا الفيلم لم يعرض حتى الآن وهو فيلم دينى يتناول مكائد يهود المدينة للرسول ومحاولاتهم المستميتة لوأد الدعوة الاسلامية فى مهدها، والفيلم من بطولة يوسف شعبان ومنى جبر وإخراج أحمد طنطاوي وهو فيلم أبيض وأسود.

وطني وحبي يعالج قضية القومية العربية وفلسطين

أما فيلم " وطنى وحبى" فموضوعه هو القومية العربية.. العقيدة الراسخة في قلب كل عربي، والمؤامرات الاستعمارية التي كانت تحاك قبل قيام الوحدة المباركة بين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة لمنع قيامها.

وطنى وحبى يعالج القضية الفلسطينية

يتحدث حسين صدقي عن فيلم وطني وحبي ويقول: أحسب أن هذه أول مرة تتعرض فيها السينما العربية لهذا الموضوع.. والفيلم يعرض أيضا لمشكلة فلسطين.. وتدور معظم حوادثه بين الإقليمين الشمالى والجنوبى وقطاع غزة.. والشىء الجدير بالاعتبار بالنسبة لفيلم " وطنى وحبى" أن معظم أحداثه صورت فى مسارحها الطبيعية.. فى نفس الأماكن التى وقعت فيها.. فالأحداث التي جرت بالفعل فى غزة صورت فى غزة.. والأحداث التى كانت سوريا مسرحها صورت فى الأرض السورية.

فيلم واقعي في أماكن الأحداث

وأضاف صدقي: سترى في الفيلم واقعية صادقة تنقلك إلى الإطار الفعلى للأحداث.. سترى غزة.. وبحيرة طبرية على الحدود بين الإقليم الشمالي وفلسطين المحتلة، وسترى المعسكرات والمستعمرات اليهودية، ونادي الضباط السوري، والقيادة المشتركة قبل قيام الوحدة، كتب السيناريو فؤاد القصاص، والحوار لمحمد مصطفى سامي.