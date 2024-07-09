ضمن الموجة 23، إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية في قنا

شنت الوحدة المحلية، بقرية القارة، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا ، برئاسة أحمد جمال كساب بتنفيذ 3 حالات إزالة فورية على الأرض الزراعية بناحية عزبة البوصة، وكانت الحالة الأولى بمساحة ١ قيراط و٦ سهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت، الحالة الثانية بمساحة قيراط و١٨ سهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت،الحالة الثالثة بمساحة ٢٣ سهم عبارة عن حفر أساسات الجميع ناحية عزبة البوصة، ومتابعة للأعمال الميدانية وللحفاظ على بيئة صحية سليمة ومظهر حضاري لائق.



كما قامت الوحدة المحلية للقارة بحملة نظافة بجوار الشونة، وأمام معهد الضبع بعزبة البوصة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وبتوجيهات من خالد بهيج رئيس الوحدة المحلية للمركز، وفي اطار الموجة ٢٣ لتنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وأكدوا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.