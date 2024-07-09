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محافظات

إصابة 3 أشخاص سقطت عليهم كتل حجرية بمحجر العلاقي بأسوان

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 شباب بإصابات خطرة، بعد سقوط كتل حجرية عليهم في محجر العلاقي بمحافظة أسوان، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوصول 3 شباب إلى مستشفى أسوان التخصصي مصابين بإصابات خطرة، وتم  إسعافهم من الإصابات وتقديم العلاج اللازم.

 

أسماء المصابين 

والمصابون هم كل من: محمد علي مكاوي، 26 سنة، اشتباه كسر بالجمجمة، وتم نقله للعناية المركزة وعلي محمد علي، 24 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وحمدي أحمد محمود، 23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتعرضوا لحادث انهيار وسقوط كتل حجرية عليهم أثناء العمل في أحد المحاجر بمنطقة العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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