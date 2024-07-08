الثلاثاء 09 يوليو 2024
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التموين تكشف حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

الاحتياطي الاستيراتيجي
الاحتياطي الاستيراتيجي من السلع،فيتو
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تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية  بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتسعى وزارة التموين إلى  توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية. 

المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية 

وتولت الوزارة تأمين وتوفير المخزون من السلع الرئيسية بغرض الحفاظ على المخزون الاستراتيجي بكميات تكفي لمدة من 2 إلى 6 أشهر على النحو التالى:

 القمح: يكفي لمدة 6 شهور.

 الزيت: يكفي لمدة 6  شهور.

 السكر التموينى: يكفي لمدة 20 شهرا.

الدواجن المجمدة:  تكفي لمدة 11 شهرا ونصف.

 اللحوم الحية: تكفي لمدة 8 شهور.

 اللحوم المجمدة: تكفي لمدة شهرين.

 المكرونة: تكفي لمدة شهرين.

 

صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات 

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر يوليو، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا. 

 

صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين 

كما تستمر الوزارة  في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز. 

 

وتوفير الوزارة  أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد ( 61.4) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

 

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