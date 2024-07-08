تفاصيل نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعدي حسام حبيب عليها بالضرب

اشتعلت المنصات الرقمية بمصر والعالم بأحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب عقب أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب.

وفور هذه الصور، علمت “فيتو”، التفاصيل الكاملة لنقلها إلى أحد المستشفيات الشهيرة بالتجمع الخامس لتلقي العلاج، ومحاولة السيطرة على الحالة النفسية التي تمر بها، وأزمة الدخول في اكتئاب.

وقال مصدر مقرب من شيرين لـ “فيتو”، إن هناك الكثير من النجوم وأصدقاء شيرين، رافقوها، في الساعات الماضية، لمحاولة الاطمئنان على صحتها بعد واقعة ضرب حسام حبيب لها، كما انتشر في الأيام الماضية.



وفى هذا الشأن خرجت الإعلامية رضوي الشربيني فى بث مباشر عبر حسابها بموقع فيس بوك ووجهت خلاله رسالة لحسام حبيب عقب الاعتداءات الجسدية وحادثة ضربه لشيرين.

وقالت: ممكن سؤال بسيط ازاي صرفت على بيتك ٥ سنين جواز وحضرتك عاطل تماما.. وفاضل إيه شيرين تخسره فى علاقتكم.. بدأت بخسارتها لأهلها وعلى رأسهم والدتها وشقيقها محمد.

متابعة: وخسرتها شركة روتانا للصوتيات الذي وفروا لها عقد محترم بمبالغ مالية ضخمة تليق بها.. وحاليا تخسر بناتها وجمهورها.. فاضل ايه تاني؟

شيرين عبد الوهاب

وبالأمس ظهرت شيرين بشكل صادم وهر ملطخة بالدماء وبجرح عميق ورأس مفتوح عقب أن انهال عليها طليقها بالضرب المبرح لمدة ساعة كاملة فجر أمس السبت، والتي قابلت شيرين هذا الاعتداء بتحرير محضر ضده لأخذ حقها.

التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب

وكشف التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب عقب الضرب المبرح الذي وجهه لها حسام حبيب تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها.

في هذا السياق كشف التقرير، أن المطربة شيرين عبد الوهاب مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حررت محضرا بقسم الشرطة تتهم خلاله طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها، وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

وعلى جانب آخر، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته بتهمة الاعتداء شيرين عبد الوهاب تكسيره ستوديو بالتجمع، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل حبيب، بضمان مالي على ذمة التحقيق.