الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

أصالة تحيي الختام وحفل خاص لـ حمزة نمرة، جدول فعاليات مهرجان قرطاج الدولي 2024

قرطاج.فيتو
قرطاج.فيتو

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة 58 من مهرجان  قرطاج الدولي‏، وهو مهرجان سنوي للموسيقى، يُدشن في الفترة ما بين  منتصف شهر يوليو إلى منتصف شهر أغسطس من كل عام بمدينة قرطاج الساحلية  في ضواحي تونس العاصمة.

برنامج الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي 

ونستعرض جدول الفعاليات الكاملة لدورة عام 2024.

وتبدأ الحفلات 18 يوليو وتختتم فى 17 أغسطس المقبل، ومن أبرز المشاركين بها ؛ حمزة نمرة، أصالة، آمال ماهر، كاظم الساهر، نجاة عطية، ووائل كفوري.. ونستعرض خريطة الحفلات كاملةً كالتالي: 

 

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