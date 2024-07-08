الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

إزالة 13 حالة تعد بالبناء بدون ترخيص في نجع حمادي

إزالة،فيتو
إزالة،فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى،بمحافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، ضمن الموجه ٢٣ لتنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ (١٣) حالة إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون لأراضي أملاك الدولة والأملاك الخاصة.

تم تنفيذ ١٠ حالة تعدى بالبناء المخالف بزماك قرية “هو” بواقع (٥) حالات تعد بالبناء على املاك الدولة بمساحة (١٧٢٥متر تقريبا) بالإضافة إلى (٥)حالات تعدى بالبناء على أراضي ملكية خاصة زراعة على مساحة ( أربعة قراريط نصف تقريبا )، وبزمام قروى الشعانية بحوض مبارك البحرى الشيخ نور الدين تم تنفيذ حالة ازالة بناء مخالف على أرض أملاك دولة بمساحة (٥٢٥ مترا تقريبا )، وبالحلفاية بحرى تم تنفيذ (٢) حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة مسجلة آثار بمساحة (٧٠٥ مترات تقريبا ).

البناء بدون ترخيص
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

تهاون ضد أي تعديات بقنا
وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الإزالات، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض والأسمنت وارتفاعات مختلفة ما بين المتر والثلاث امتار وتمت إزالتها حتى سطح الأرض.

 وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

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قرية الحلفاية قرية هو قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي مركز شرطة نجع حمادي نجع حمادي

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