آمال ماهر تحيي حفلين بمدينتي الطائف وأبها بالسعودية (فيديو)
بشكل حافل استقبل الجمهور السعودي الفنانة آمال ماهر التى وصلت للمملكة العربية السعودية قبل قليل استعدادا لتدشين سلسلة حفلات جديدة بالسعودية.
وسيُقام الحفل الأول سيكون في الطائف يوم 11 يوليو، والثاني في أبها يوم 12 يوليو، ويشاركها في إحياء الحفل الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد.
حفل آمال ماهر في الكويت
أحيت آمال ماهر حفلا ضخما بالكويت أمس وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت آمال ماهر خلال الحفل عددًا من أجمل أغنياتها.
كما قدمت عددا من أغنيات الزمن الجميل لـ عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم.
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