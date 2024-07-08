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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بحي العامرية أول

حملات إزالة حي العامرية
حملات إزالة حي العامرية أول، فيتو

قاد السيد موسى رئيس حي العامرية أول، غرب الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة إشغال الطريق بشارع مستشفي العامرية والعامرية البلد وشارع الشرقاوي،   وبحضور دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، وأسامة شمس مساعد رئيس الحي.

جاء ذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والادارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة والحى والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة وإدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ومتابعة مكتب رئيس الحي، وضمن تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات اليومية لرفع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

 

وجرى رفع جميع الإشغالات بشارع المستشفى وشارع الشرقاوى بالعامرية البلد والتحفظ على عدد  ٢١٠ حالة إشغال متنوع والتفتيش علي عدد ٩ محال عامة وعدد ٣ صيدليات وتحرير عدد ١٧٠ محضر مخالفة متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.

إزالة بناء مخالف 

واستكمالًا لجهود الحي للتصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمنفعة العامة.

وبقيادة السيد موسى رئيس حي العامرية أول وبحضور  أسامة شمس مساعد رئيس الحي، وجميع الإدارات المعنية تم استكمال إزالة تعديات بالبناء المخالف علي أراضي واقعة داخل خط التنظيم  بطريق عبد القادر البتروكيماويات حيث تم مواصلة إزالة العقار المخالف وجاري المتابعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

تمهيد طريق البتروكيميات بديل لكوبري العامرية 

وبناءً على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بشأن تمهيد وتسوية طريق النهضة البتروكيماويات مرورًا بمشارف الخير - منطقة عبد القادر.

قام  السيد موسى رئيس حي العامرية أول، وأسامة شمس مساعد رئيس الحي،  لليوم الثاني على التوالي وبحضور ممثل عن إدارة المرور وجميع الإدارات المعنية بمتابعة أعمال تمهيد وتسوية طريق النهضة البتروكيماويات مرورًا بمشارف الخير بغرض تحويل مسار سيارات النقل الثقيل من الطريق الصحراوي إلى طريق النهضة بهدف القضاء علي التكدس المروري بالطريق الصحراوي (التحويلة).

 حيث تم تمهيد الطريق وتسويته وأصبح صالحا للاستخدام حيث تم الاستعانة ببعض معدات المجتمع المدني وتم وضع نيوجرسي لفصل الطريق من الوسط بحيث يكون مسار للسيارات في الاتجاهين بينهما فاصل لمنعها من السير عكس الاتجاه لتسهيل الحركة المرورية.

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