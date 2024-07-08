إزالة ٦ حالات تعد علي أملاك الدولة في قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، جنوب محافظة قنا.، برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز والزين أبو علي الانصاري نائب رئيس المركز واحمد البتيتي رئيس قرية طوخ،حملة إزالات مكبرة.
تعدي على املاك الدوله بقنا
وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٦ حالات تعدي على املاك الدوله وهى كالتالى:-
حيث تنفيذ ٢حالة تعدى على أرض أملاك دولة بالمبانى بمساحة ٢٦٥٠ م
وتنفيذ 4 حالات تعدى على أرض أملاك دولة بالزراعة بمساحة ٨ فدان و١٧ قيراط وتمت الإزالة حتي سطح الارض.
كما تهيب الوحدة المحليه لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف الي المسأله القانونيه.
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