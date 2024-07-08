إزالة ٦ حالات تعد علي أملاك الدولة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، جنوب محافظة قنا. ، برئاسة حسين الزمقان رئيس المركز والزين أبو علي الانصاري نائب رئيس المركز واحمد البتيتي رئيس قرية طوخ،حملة إزالات مكبرة.

تعدي على املاك الدوله بقنا

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ٦ حالات تعدي على املاك الدوله وهى كالتالى:-

حيث تنفيذ ٢حالة تعدى على أرض أملاك دولة بالمبانى بمساحة ٢٦٥٠ م

وتنفيذ 4 حالات تعدى على أرض أملاك دولة بالزراعة بمساحة ٨ فدان و١٧ قيراط وتمت الإزالة حتي سطح الارض.