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محافظات

تحرير ٣٨ مخالفة تموينية متنوعة في محافظة قنا

تموين،فيتو
تموين،فيتو

أصدر حسن القط، وكيل وزارة التموين، بـ محافظة قنا، تعليمات مشددة للإدارات التموينية والأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وكافة المنشآت التموينية، وذلك بناءا على تعليمات وزير التموين ومحافظ قنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية.

وأجري حسن القط جولة على المخابز البلدية للتأكد من قيام والتزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات والأوزان.

 


المنظومة الجديدة لتكلفة الخبز

واستمع  واستطلع آراء بعض  أصحاب المخابز البلدية ومدى رضاهم عن المنظومة الجديدة لتكلفة الخبز التي أصدرتها الوزارة وأكدوا أنها مرضية لهم،وآراء المواطنين عن جودة الخبز المقدم للمواطنين وأبدوا رضاهم عن الخبز والأوزان.

 

المرور على الأسواق

وتم استكمال المرور على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية.

كما شدد “القط” على جميع الإدارات التموينية بضرورة المرور يوميا في الصباح الباكر على المخابز المدعمة وضرورة تقديم خبز مدعم جيد ومطابق للمواصفات.

وقال إن المرور اليوم أسفر عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأن إجمالي المخالفات بلغت ٣٨ مخالفة تموينية متنوعة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين.

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قنا محافظ قنا مديرية التموين بقنا

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