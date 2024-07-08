بحوزتهما 2.5 طن سولار، سقوط عصابة تخصصت في بيع المواد البترولية بالأقصر

نجحت ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

الإتجار بالمواد البترولية

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات أمكن ضبط «م.ام» 28 عاما، سائق ومقيم البصيلية مركز ادفو باسوان، والثاني «ا.خ.م» 45 عاما، صاحب محطة وقود التعاون بناحية النمسا، بدائرة مركز إسنا ومقيم بذات الناحية، حال قيادة الأول السيارة رقم «ص م و4184» نقل بناحية النمسا دائرة المركز.

ضبط سولار

وبالفحص تبين محمل عليها 2 طن و500 لتر سولار بعدد 10 براميل سعة الواحد 250 لتر بدون أوراق أو فواتير، وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، كما أضاف الأول حصوله على المضبوطات من الثاني صاحب محطة وقود التعاون بناحية النمسا دائرة مركز إسنا الذي يقوم بإخراج كميات السولار من حصته للتربح وبيعها بسعر السوق السوداء.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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