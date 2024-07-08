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سياسة

الزناتي: لجنة الشئون العربية بالصحفيين تستضيف سفيرة البحرين الأربعاء

فوزية بنت عبدالله
فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة البحرين بمصر، فيتو

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بعد غد الأربعاء سفيرة دولة البحرين السيدة فوزية بنت عبدالله زينل المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 

وقال حسين الزناتى، وكيل النقابة رئيس  لجنة الشئون العربية، إن اللقاء سيشهد حوارا مفتوحًا حول العلاقات المصرية - البحرينية ودور المرأة فى الدبلوماسية العربية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفى خالد البلشى، وعدد من أعضاء مجلس النقابة. 

وأوضح الزناتى أن النقابة ستقوم بتكريم سفيرة البحرين لدورها فى تعزيز مسيرة نجاحات المرأة العربية كونها أول إمرأة منتخبة تتولى رئاسة البرلمان فى الشرق الأوسط خلال الفترة من 2018 – 2022 وأول سفيرة للمملكة لدى مصر.  

يقام اللقاء فى الواحدة ظهرًا بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة، ويشارك فيه المستشار مصطفى عبد العزيز الدبلوماسى بسفارة البحرين بالقاهرة والكاتب الصحفى هانى فاروق مستشار السفارة لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي. 
 

وأشار الزناتى إلى أن سفيرة البحرين ستقوم بجولة  داخل مركز التدريب بالنقابة، الذى يعد واحدًا من أهم مراكز التدريب فى المنطقة العربية صحفيًا وإعلاميًا.

 

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الكاتب الصحفي حسين الزناتي سفيرة البحرين فى القاهرة الصحفيين

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