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دين ودنيا

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء  الأزهر الشريف، إن من أهم الدروس التى نتعلمها من هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون لنا وقفة مع النفس تدبر فى كل أمور حياتنا، ومراجعة ما يحتاج إلى مراجعة، لافتا إلى أن المرء لابد أن يكون عنده نية حقيقة للتقرب إلى الله والعبادة.  

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وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين: "الهجرة حياة مع الله، وحياة فى كل تفاصيل حياتنا مع الوطن ومع المرأة ومع الشباب، فلابد علينا ان نتعلم منها وان نهاجر من الظلام إلى النور".

وتابع: "لما تكون حياتك كلها متلغبطة وكلها مشاكل وسلبيات قول يا رب انا عارف إنى عامل مشاكل كتير وعاوز اهاجر من اللى انا فيه وابعد عن ما نهيت عنه يا الله".

واستكمل: "عدم الشعور بالنعم التى من الله بها على عبده، تكون بعدم حمد الله على نعمه، فكلما حمدت الله زادت النعم".

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